Корбан: российский бизнес не должен работать в Украине

«Почему я считаю, что российский бизнес не должен работать в Украине? Потому, что это бизнес нашего врага. Врага, который сегодня атакует нашу страну, убивает наших парней», - заявил екс-заместитель губернатора Днепропетровщины, бизнесмен Геннадий Корбан в видеоблоге программы «Перша шпальта» на Первом национальном.

По убеждению Корбана, российские банки, которые работают в Украине, должны быть национализированы. А украинские монополии, такие как Укрзализныця и другие, не должны обслуживать российские кредиты.

«Потому что мы не можем воевать с российским агресором и одновременно подкидывать ему патроны. Предлагаю российские банки национализировать. Пополнить за счет этого бюджет, пустить эти деньги на оборону страны», - заявил Геннадий Корбан.

Он также считает, что необходимо расследовать деятельность в Украине компаний, которые принадлежат россиянам, на предмет причастности их собственников или аффилированых лиц к финансированию «российско-террористических войск, которые окупировали Донбас и Крым. Ведут ли они деятельность на территори Крыма. И если такие действия подтвердятся, такой бизнес должнен быть национализирован и передан государству Украина».

Также Геннадий Корбан предлагает из этого бизнеса создавать акционерные общества или объединять бизнес, а акции раздавать людям, принимавшим участие в АТО. Чтобы они имели дополнительный доход в своей жизни от этих акций.