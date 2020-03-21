Нардеп Столар обратился к послам КНР и Украины за помощью в поисках оборудования для больниц

Политик уверен, что опыт Китая поможет Украине в борьбе с коронавирусом.

Украине нужно последовать примеру Китая и создать модульные больницы для борьбы с коронавирусом.

Об этом в своем обращении к Послу Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуну и Послу Украины в КНР Сергею Камышеву заявил народный депутат Украины и глава киевской партийной организации Оппозиционной платформы - За жизнь Вадим Столар.

«Украина все острее ощущает проблему эпидемии COVID-19, вызванную короновирусом SARS-CoV-2. Мировая статистика показывает насколько серьёзный вызов стоит перед нашей страной», - отметил он.

Политик уверен, что опыт Китая поможет Украине в борьбе с коронавирусом.

«Именно поэтому я, как член Депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой, обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в Украине господину Фань Сяньжуну с просьбой о помощи в поиске необходимого оборудования для украинских больниц. Мы надеемся, что КНР поможет нам в поиске передвижных модульных систем вместе с медицинским оборудованием», - пояснил Вадим Столар.

При этом, народный депутат обратился и к представителю Украины в Китае.

«Мы обратились к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в КНР Камышеву Сергею Алексеевичу с просьбой помочь обеспечить столичные опорные больницы дефицитными средствами: защитными респираторами и комбинезонами, кислородными масками и другими необходимыми материалами», - рассказал он.

Парламентарий отметил, что сегодня именно помощь Китая пригодится Украине.

«Именно Китаю удалось быстро построить модульные госпитали и обеспечить их всем необходимым оборудованием. А значит, в сложившихся условиях, эта помощь будет очень ценной для нашей страны», - резюмировал Вадим Столар.