МИД Британии уверен, что ЕС продолжит санкции против России

Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Прежде всего, мы примем формально продление санкций против России до тех пор, пока она не выполнит свои Минские обязательства. То есть последующие шесть месяцев санкций, и также мы будем говорить о наших операциях в Средиземном море", - сказал Хаммонд, говоря об ожиданиях от заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет рассмотрен вопрос о продлении экономических санкций против РФ до 31 января 2016 года.

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Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Решение об экономических санкциях против РФ за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были усилены 8 сентября 2014 года.