Стало известно, с кем из коллег контактировал больной коронавирусом нардеп Шахов

В распоряжении УНИАН появился снимок, на котором Шахов жмет руку премьер-министру Денису Шмыгалю. Стоит отметить, что снимок сделан в Верховной Раде 4 марта, до поездки нардепа зарубеж.

Стало известно, с кем контактировал народный депутат Украины Сергей Шахов, у которого 17 марта подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.

По словам Шахова, 11 марта он вернулся из-за рубежа, где у него была поездка во Францию и Швейцарию.

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После этого Шахов контактировал с другими народными депутатами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там было 12 нардепов: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Батькивщина"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Также в распоряжении УНИАН появился снимок, на котором Шахов жмет руку премьер-министру Денису Шмыгалю. Стоит отметить, что снимок сделан в Верховной Раде 4 марта, в день назначения нового состава Кабинета Министров – то есть, до поездки нардепа зарубеж, где он, предположительно, и заразился коронавирусом.

Примечательно, что ранее в комментарии изданию «Страна» Шахов отрицал, что заболел коронавирусом. По его словам, у него была температура, однако ее повлекло обычное ОРВИ.

Ранее источник сообщил журналистам УНИАН, что у Шахова обнаружен коронавирус – это подтвердил соответствующий тест.

Собеседник агентства отметил, что Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.