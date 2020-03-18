"Чушь и слухи": нардеп Шахов отрицает, что у него диагностировали коронавирус
12:12, 18 марта 2020Политика
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Депутат заявил, что у него "обычное ОРВИ".
Сергей Шахов опроверг слухи о коронавирусе / facebook.com, sergey shakhov
В Верховной Раде распространяется информация, что народный депутат Сергей Шахов болен коронавирусом. Нардеп отрицает.
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Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», – заявил депутат.
Ранее УНИАН сообщал, что до этого народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.
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