"Чушь и слухи": нардеп Шахов отрицает, что у него диагностировали коронавирус

Депутат заявил, что у него "обычное ОРВИ".

В Верховной Раде распространяется информация, что народный депутат Сергей Шахов болен коронавирусом. Нардеп отрицает.

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Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», – заявил депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что до этого народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.