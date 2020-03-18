Тест подтвердил, что у народного депутата Шахова обнаружен COVID-19 - источник

Собеседник агентства отметил, что Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.

Тест подтвердил, что у народного депутата Сергея Шахова выявлен коронавирус.

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Об этом сообщил источник в депутатской группе «Довира», в которую входит Шахов. Собеседник агентства отметил, что Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.

На настоящее время официального подтверждения со стороны Шахматова нет. Также он не отвечает на телефонные звонки.

В то же время в социальных сетях распространено сообщение от якобы представителей правоохранительных органов, в котором утверждается, что тест подтвердил заболевание депутата. Шахов живет в Обуховском районе Киевской области и якобы отказывается от госпитализации.

Данная информация была размещена под вчерашним его постом в Facebook, на что он ничего не ответил.

Некоторые СМИ сообщили, что Шахова перед этим видели в Верховной Раде. На это пресс-служба Аппарата парламента на своем сайте разместила следующее сообщение: «В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал».

При этом отмечается, что другая информация уточняется и о результатах будет сообщено дополнительно.