США являются "международным лидером в борьбе за независимость Украины" - Яценюк

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на встрече с сенатором США, членом Комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Глава правительства напомнил про вчерашние высказывания президента России Владимира Путина в отношении Украины и войны, развернутой против нашего государства.

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«Путин – агрессор. И Россия должна заплатить цену за незаконную аннексию Крыма и вторжение в Донецк и Луганск. Россия должна действовать как страна-постоянный член Совета безопасности ООН, не нарушать международное право и не ставить под угрозу весь мир», - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что украинцы и россияне разные народы», а Украина и Россия – «разные государства».

Яценюк подчеркнул, что США являются «международным лидером в борьбе за независимость Украины».

«Мы очень ценим это и надеемся на вашу поддержку», - добавил премьер.

Собеседники обсудили недавно принятый Сенатом США закон о предоставлении Украине оружия.

Маккейн подчеркнул, что это решение было принято без дебатов, и его поддержали представители обеих партий.

«Ни один конгрессмен не возразил против закона о предоставлении оружия», - сказал он.

Яценюк и Маккейн также обсудили вопросы сотрудничества Украины и США в энергетическом секторе.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году Кабинет министров начал реформу в украинском энергетическом секторе. Он выразил благодарность иностранным партнерам за поддержку в том, «чтобы сделать Украину более энергоэффективной и энергетически независимой».

«С одной стороны, правительство работает над тем, чтобы выработать эффективную энергетическую политику и приблизить тарифы к рыночным, с другой – нам необходимо обеспечить субсидиями тех, кто в этом нужется», - подчеркнул Яценюк.