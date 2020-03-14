Кабмин до 3 апреля запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл регулярное международное пассажирское сообщение

Ограничительные меры введены до 3 апреля с целью противодействия распространению в Украине нового коронавируса.

Кабинет министров Украины временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

«Во исполнение решений СНБОУ по противодействию распространения коронавируса в Украине Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19», - отмечается в информации.

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Так, документом предусмотрено: временно закрыть с 00.00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00.00 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Этим документом также Министерству иностранных дел поручено информировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.

Кроме того, на заседании правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий. А именно: относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

Решение принято с учетом замечаний, добавили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Аппарата СНБО заявили, что Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.