В Консультативный совет при ТКГ должны войти лица, не убивавшие украинских военных - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отмечает, что украинская власть не проводила переговоров с боевиками "ДНР" и "ЛНР", и не собирается этого делать.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в Консультативный совет при рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы должны войти лица, которые не убивали украинских военных.

Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".

Руководитель Офиса президента подтвердил, что поставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы в котором говорится, что на заседании 25 марта нужно подписать решение о создании Консультативного совета.

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При этом, он отметил, что в Минских соглашениях прописано, что Украина должна согласовать определенные законодательные акты с так называемыми "представителями территорий". В частности, речь идет о вопросе децентрализации и законе об особенностях порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"В течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками Трехсторонней контактной группы, но присутствуют, были люди из так называемых "ДНР" и "ЛНР", с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся, потому что они не признаны даже Россией", - заявил Ермак.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что украинская власть не соглашается, что "эти люди являются представителями территорий".

"Мы считаем, единственный с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях. Да, с этими людьми мы готовы говорить", - подчеркнул Ермак.

В связи с этим руководитель ОП пояснил, что, по мнению украинской власти, "представителями территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины должны быть люди как с оккупированных территорий, так и люди с территории, которые контролируются сегодня правительством Украины".

Ермак отметил, что украинская власть долгое время говорила с партнерами из Нормандского формата, как сделать, чтобы такой механизм заработал.

"Что произошло в Минске, что записано в протоколе? Протокол не является юридическим документом, обязательным сегодня к исполнению. Поэтому, сегодня есть планы и есть желание, чтобы этот Консультативный совет был создан, но для этого еще должен быть подписан соответствующий документ. На сегодня - это только декларация. Если это будет - это может состояться 25 числа, если состоится следующая встреча в Минске", - отметил Ермак.