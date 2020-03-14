Ермак: сегодня в формате ТКГ есть две стороны конфликта – Украина и Россия, а между ними ОБСЕ

Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что создание Консультативного совета не меняет формат минских переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что запланированное создание Консультативного совета в политический рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы не меняет статуса Российской Федерации как стороны конфликта на Донбассе.

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Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".

В частности, его попросили прокомментировать положение подписанного 11 марта в Минске протокола о намерении создать Консультативный совет в политической подгруппе ТКГ в части порядка самостоятельного назначения членов этого совета "отдельными районами Донецкой и Луганской областями Украины", что может привести к легитимизации боевиков.

"Сегодня формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта - Украина, Россия; и между ними ОБСЕ, не изменился", - отметил Ермак.

"Сегодня в политической подгруппе мы не изменили минский формат", - заявил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Была достигнута договоренность подписать решение Трехсторонней контактной группы по введению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате».

В то же время, издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерации, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно. При этом, по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательных голосов.