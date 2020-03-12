В США заверили, что Россия продолжит "платить цену" за неуважение к суверенитету Украины

Таким образом в Белом доме отреагировали на обращение спикера МИД Украины Зеленко к международному сообществу о необходимости единой реакции с целью прекращения российской агрессии в связи с гибелью и ранением украинских военных на Донбассе.

В Государственном департаменте США заверили, что Россия продолжит «платить цену» за неуважение к суверенитету Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортегус в микроблоге Twitter.

"Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Мы продолжим делать так, чтобы Россия платила цену, пока она не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Ортегус.

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Таким образом она отреагировала на призыв спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, которая обратилась к международному сообществу о необходимости единой реакции с целью прекращения российской агрессии в связи с гибелью и ранением украинских военных возле Песков после атаки российский оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, 10 марта на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, еще девять получили ранения.