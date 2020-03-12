цей матеріал доступний українською

В США заверили, что Россия продолжит "платить цену" за неуважение к суверенитету Украины

18:12, 12 марта 2020
Политика
128 0
REUTERS

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортегус в микроблоге Twitter.

"Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Мы продолжим делать так, чтобы Россия платила цену, пока она не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Ортегус.

Читайте такжеАдвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука", мы услышим его фамилию в суде

Таким образом она отреагировала на призыв спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, которая обратилась к международному сообществу о необходимости единой реакции с целью прекращения российской агрессии в связи с гибелью и ранением украинских военных возле Песков после атаки российский оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, 10 марта на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, еще девять получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter