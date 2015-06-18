Рада начала рассматривать законопроекты о местных выборах
17:36, 18 июня 2015Политика
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Народные депутаты взялись за рассмотрение четырех законопроектов о местных выборах.
Рада наконец приступила к рассмотрению проектов о местных выборах / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев заявил, что его политическая сила свой законопроект №2831 снимает с рассмотрения и готова поддержать законопроект №2831-3 авторства депутатов от “Блока Петра Порошенко”, Радикальной партии и “Народного фронта”.
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Одновременно он подчеркнул на необходимости фиксации в законопроекте нескольких принципиальных позиций, в частности относительно того, чтобы “не дать ни в коем случае возможностей рейдерского захвата местных организаций партий”, а также четко определить, как будет происходить голосование.
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