Депутаты около 10 раз пытались голосовать за повестку дня, Гройсман предлагает работать без перерыва

Верховная Рада не может определиться с сегодняшней повесткой дня заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент около 10 раз пытался проголосовать за повестку дня, которая с голоса была предложена председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Эта повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов, которые касаются экономических вопросов, сотрудничества с МВФ, четыре законопроекта о местных выборах и ратификацию соглашения с Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд 800 млн евро.

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Гройсман предложил депутатам работать без обеденного перерыва с 14.00 до 16.00.

Однако при голосованиях не набирается 226 голосов народных депутатов. Не голосуют группа «УДАР» в составе фракции «Блок Петра Порошенко», частично «Батькивщина» и часть фракции Радикальной партии.