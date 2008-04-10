В НУ-НС утверждают, что депутаты от БЮТ скупают землю в Киевской области

Группа народных депутатов от БЮТ, в которую входят Богдан ГУБСКИЙ, Игорь САВЧЕНКО, Константин БОНДАРЕВ и Сергей ОСЫКА, занимаются массовой скупкой и взятием в аренду на длительные сроки больших земельных площадей сельскохозяйственного назначения в Киевской области.

Об этом в своем депутатском обращении к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО утверждает народный депутат от блока “Наша Украина - Народная самооборона” Леся ОРОБЕЦ (текст обращения имеет в своем распоряжении агентство УНИАН).

В частности, в обращении Л.ОРОБЕЦ просит Президента вмешаться в ситуацию, “которая угрожает значительными потерями для государства и граждан Украины”, для чего дать поручение Службе безопасности Украины и Генеральной прокураторе провести расследование указанных фактов и дать им правовую оценку.

В обращении к Президенту, ссылаясь на “сообщенные” ей факты, Л.ОРОБЕЦ утверждает, что названные ею депутаты от БЮТ “осуществляют массовую скупку или взятие в аренду на длительные сроки больших земельных площадей сельскохозяйственного назначения. В первую очередь, это касается Бородянского, Броварского, Вышгородского, Иванковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов Киевской области”.

При этом Л.ОРОБЕЦ утверждает, что “в незаконных действиях активно используется властный ресурс Блока Ю.Тимошенко”, в частности фракции БЮТ в местных советах Киевской области, “подконтрольное” коммунальное предприятие “Киевский областной институт землеустройства”, а также – “подконтрольные БЮТ” суды Киевской области.

Л.ОРОБЕЦ приводит в своем обращении одиннадцать красноречивых, по ее мнению, фактов, свидетельствующих об опасной тенденции. В частности, она пишет о выкупе у жителей Васильковского района земельных участков (паев) площадью около 130 га в районе прохождения Большой кольцевой дороги и оформление их на “подконтрольные” депутатам от БЮТ субъекты предпринимательской деятельности - ООО „Алакор Иновейшн", ООО „Лимаксо Иновейшн" и ООО „Маказин сорт".

Л.ОРОБЕЦ также пишет о получении Б.ГУБСКИМ под контроль 80 га земли в районе строительства моста через Днепр в рамках проекта строительства Большой кольцевой дороги (земля принадлежала Каневскому рыбоводному хозяйству); о предоставлении в 2007 г. подставным лицам “в интересах” народных депутатов от БЮТ земельного участка лесного фонда общей площадью 70 га в Обуховском районе Киевской области; о скупке на протяжении 2006-2007 гг. земельных участков в с. Княжичи и с. Зазимье Броварского района “физическими лицами, подконтрольными депутату Броварского городского совета ПОДДУБНИКУ С.В. и Б.ГУБСКОМУ, в обход моратория на отчуждение земельных участков (паев) сельскохозяйственного производства площадью около 1500 га с использованием судебных решений Бориспольского суда” и т. п.

Кроме того, депутат наводит ряд других примеров, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о “попытке получить в аренду земельные участки на длительный срок на подконтрольные коммерческие структуры” и о действиях, связанных с использованием теневых схем”, для скупки паев у крестьян.

Также Л.ОРОБЕЦ заявляет о “мероприятиях по расстановке подконтрольных им людей на руководящие должности районных Управлений земельных ресурсов и отделов Государственного земельного кадастра, которые осуществляют контроль и согласование выделения земельных участков на территории Киевской области”.

В этом контексте Л.ОРОБЕЦ просит Президента срочно вмешаться в ситуацию.