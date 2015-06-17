Базовый проект изменений в Конституцию сформирован - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания Рабочей группы Конституционной комиссии по вопросам конституционных основ организации и осуществления государственной власти, местного самоуправления, административно-территориального устройства Украины и децентрализации власти.

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«Тот месяц, который мы потратили на многочисленные консультации, как с экспертами, так и с международными партнерами, дал свой результат — мы сформировали базовый проект изменений в Конституцию, проект закона, который, я думаю, сможем определить как приоритетный”, - сказал спикер.

Он напомнил, что 19 июня будет представлять этот проект на заседании Венецианской комиссии для того, чтобы получить информацию от наших партнеров”.

“После этого мы сможем уже его рассматривать как решение о внесении конституционной комиссии, рекомендацию президенту для внесения его в парламент”, - отметил председатель ВР и высказал мнение, что перед этим это состоятся политические консультации.

Что касается самого законопроекта, спикер отметил, что на уровне областей и районов будут созданы исполкомы, за органами местного самоуправления будут закреплены четкие финансовые инструменты и полномочия.

Кроме того, добавил он, предлагается ликвидировать местные государственные администрации, а вместо них будут созданы новые органы с функциями контроля и координации.

Отвечая на вопрос о том, поддержали ли сегодня члены Рабочей группы предложенный законопроект, спикер отметил, что одобрено 99% законопроекта.

“Есть еще технические вопросы, которые будут обработаны редакционной группой в рамках секретариата Рабочей группы по вопросам децентрализации Конституционной комиссии. И дальше уже будет принят или рассмотрен в отношении одобрения его на Конституционной комиссии”, - сказал Гройсман.

Гройсман также высказал мнение, что следующее заседание Конституционной комиссии может состояться на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Конституционная комиссия была создана указом президента Украины от 3 марта 2015 года. Ее персональный состав был утвержден президентом 31 марта.

На первом заседании Конституционной комиссии 6 апреля было принято решение о создании трех рабочих групп.

Эти группы разрабатывают изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования – децентрализации, усовершенствованию конституционных основ правосудия и конституционному регулированию прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.