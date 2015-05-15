Гройсман заявляет, что основные законопроекты по децентрализации определены на 70%

Базовые законопроекты по децентрализации определены на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман сегодня на брифинге.

"Фактически, вы видели, что по децентрализации уже на 70% базовые вещи определены", - сказал он.

По словам Гройсмана, на сегодняшнем заседании были согласованы и решены важные вопросы, касающиеся децентрализации.

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"Мы движемся достаточно интенсивно к формированию полного текста. Но хочу подчеркнуть, что этот текст - это будут только варианты предложений президента Украины о внесении изменений в Конституцию. Конституционный процесс мы будем продолжать достаточно широко, поскольку имеем собственный опыт - почти 20 лет действующей Конституции, и мы понимаем, что определенные решения необходимо уже сегодня корректировать, опираясь на собственный опыт", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Конституционная комиссия была создана указом президента Украины от 3 марта 2015 года. Ее персональный состав был утвержден президентом 31 марта.

На первом заседании Конституционной комиссии 6 апреля было принято решение о создании трех рабочих групп.

Эти группы нарабатывают изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования - децентрализации, совершенствования конституционных основ правосудия и конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.