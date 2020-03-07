Кадровые изменения в органах власти не влияют на курс Украины - Зеленский

Также президент Владимир Зеленский, объясняя смену состава Кабмина, подчеркнул, что правительство должно быть эффективным и показывать результаты работы.

Кадровые изменения в органах власти не влияют на курс Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg, сообщили в пресс-службе главы государства.

Объясняя смену состава Кабмина, он подчеркнул, что правительство должно быть эффективным и показывать результаты работы.

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«Нужно было реагировать на эффективность работы Кабинета (министров). Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения», - сказал президент.

Глава государства отметил, что курс Украины не изменяется от кадровых перестановок.

«Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно», - отметил Зеленский, отдельно говоря о должностных лицах, которых назначает президент.

Также он подчеркнул, что олигархи не влияют на новое правительство.

«Они (олигархи) владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать», - сказал глава государства.

Также пресс-служба процитировала издание Bloomberg о том, что Украина и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, заявленных в программе Владимира Зеленского. В частности, речь идет о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом, внедрении земельной реформы, разработке нужного законопроекта о банках, что не позволит бывшим владельцам возвращать их. У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения критиков беспочвенны.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.