"Визит в Россию может подождать": главный дипломат ЕС планирует в понедельник посетить Донбасс

Вице-президент Европейской комиссии, верховнийий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности отметил важность выполнения Минских соглашений.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении 9 марта посетить Донбасс.

Об этом Боррель сообщил в Загребе после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

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В частности, он отметил, что повестка дня его визитов и встреч на следующие два месяца уже полностью сформирована.

"Во-первых, я должен отправиться в Украину. Я также пошлю твердый сигнал о наших пяти руководящих принципах и о соблюдении Минских соглашений, которые являются основой этих пяти принципов. Все они важны. Я когда говорю об одном принципе, это не означает, что я забываю о других четырех", - отметил Боррель.

"Я думаю, что это будет в следующий понедельник - я планирую отправиться на Донбасс", - сказал он.

По его словам, затем он как верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики, который пытается сделать Европу сильнее в мире, может совершить визит в Россию.

"Это не должно рассматриваться как новое или что-то чрезвычайное, что верховный представитель Евросоюза посетит Россию. Это нормально. И когда я имею возможность отправиться, и российская власть будет готова к интенсивной программе встреч, я буду рад сделать это, как я это сделал в Турции несколько дней назад", - заявил Боррель.

Он уточнил, что ЕС не переживает момент кризиса с Россией, как это было в случае Турции, и поэтому визит в Россию может подождать.

Как сообщал УНИАН, в конце января Боррель заявил, что намерен посетить Украину, в частности Донбасс и линию разграничения, чтобы лично понять ситуацию на востоке Украины.