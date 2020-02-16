ЕС должен действовать на международной арене, а не только выражать обеспокоенность - Боррель

По словам высокого представителя, ЕС должен быть готовым вмешиваться в международные кризисы, иначе рискует тем, что его внешняя политика продолжит быть парализованной.

Брюссель должен не только выражать обеспокоенность относительно международных кризисов, но и активно участвовать в их решении.

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Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель.

По его словам, ЕС должен быть готовым вмешиваться в международные кризисы, иначе рискует тем, что его внешняя политика продолжит быть парализованной.

"Европа должна развить аппетит к власти", - сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, уточнив, что речь идет не только о военной мощи.

Евросоюз является крупнейшим в мире торговым блоком, однако не может единогласно высказываться по внешней политике, поскольку этот вопрос должен согласовываться со всеми его членами, отметил Боррель.

Страны ЕС разделены по многим вопросам, начиная с Ливии и заканчивая Венесуэлой, добавил он. "Мы должны иметь возможность действовать, а не ежедневно публиковать комментарии, выражая обеспокоенность", - сказал он.