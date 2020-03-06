Допрос Порошенко в ГБР закончился

Адвокаты убеждены, что любой, кто сведущ в юриспруденции, не решится подписать подозрение Порошенко по любому из дел, где он в настоящее время фигурирует свидетелем.

Допрос экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в Государственном бюро расследований закончен.

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Как передает корреспондент УНИАН, его адвокат Илья Новиков сообщил журналистам, что Порошенко допрашивали не по тому делу, по которому его сегодня вызвали в ГБР.

«Допрос был по тому делу, по которому не было привода. ГБР применяет тактику: когда объявляется о допросе Порошенко, суд назначает привод по этому допросу, а затем следователь скрывается от нас», - сказал Новиков.

В свою очередь, другой адвокат Порошенко Игорь Головань, отвечая на вопрос журналистов, отважится ли и.о. генерального прокурора или новый генпрокурор, которого назначит Верховная Рада, подписать подозрение Порошенко по любому из 13 уголовных производств, где он фигурирует свидетелем, заявил: «Это в большем и большем количестве очевидцев становится очевидным фейковость этих производств. Чтобы в этих производствах подписать какой-то документ, который имеет правовые последствия, это должно быть лицо очень специфическое, абсолютно равное в плане профессионализма, потому что тот, кто более или менее ориентируется в законодательстве, не осмелится ничего делать по этим производствам».

Как добавил Новиков, «мы все слышали от президента, что господин Рябошапка на 100% его человек. И сейчас Рябошапка уволен, наверное, потому, что он был человеком. И это не та квалификация, которая сейчас нужна».

Также адвокаты Порошенко заметили, что одно из производств, где фигурирует Порошенко как свидетель, передано в Национальное антикоррупционное бюро для расследования, поскольку не является подследственным ГБР.

По их словам, как минимум четыре уголовных производства незаконно расследуется ГБР, и существует решение суда о передаче их в НАБУ по подследственности.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в сегодня в ГБР по делу о якобы неуплате налогов и отмывании средств во время купли-продажи телеканала "Прямой". Его адвокаты сегодня получили решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии одного из производств, где Порошенко фигурирует как свидетель, а именно - по купле-продаже "Прямого".