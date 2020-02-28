Прокуроры отказались брать подозрения Порошенко от ГБР из-за плохого качества – СМИ
Офис Генерального прокурора отказался брать подготовленные следователями ГБР подозрения пятом президенту Петру Порошенко из-за их качества.
Об этом Украинской правде сообщил источник, знакомый с ходом расследования в ГБР.
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«Несостоятельность ГБР подготовить хоть что-то, похожее на адекватный процессуальный документ, выдается за блокирование прокуратурой "движений" ГБР», – рассказал собеседник.
Также он добавил, что руководство «как и раньше, находится под контролем Портнова».
Каких именно дел касаются подозрения, журналистам не сообщили.
Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.
Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в бюро не исключали, что могут применить к нему привод.