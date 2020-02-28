Порошенко пришел на допрос в ГБР (фото)

Экс-президент, народный депутат прибыл со своими адвокатами и выступил перед собравшимися возле здания Госбюро.

Экс-президент Украины, действующий народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, в ГБР он прибыл со своими адвокатами и выступил перед собравшимися возле Бюро.

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«Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда города Киева. 10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение... отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - заявил он.

В то же время экс-президент отметил, что считает политически мотивированным дело, по которому сегодня должны допросить в качестве свидетеля.

В свою очередь, адвокат Порошенко Игорь Головань уточнил, что допрос экс-президента должен состояться в деле, которое касается назначения судей, то есть реализации конституционных полномочий президента».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в бюро не исключали, что могут применить к нему привод.