Порошенко пришел на допрос в ГБР (фото)
Экс-президент Украины, действующий народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Как передает корреспондент УНИАН, в ГБР он прибыл со своими адвокатами и выступил перед собравшимися возле Бюро.
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«Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда города Киева. 10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение... отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - заявил он.
В то же время экс-президент отметил, что считает политически мотивированным дело, по которому сегодня должны допросить в качестве свидетеля.
В свою очередь, адвокат Порошенко Игорь Головань уточнил, что допрос экс-президента должен состояться в деле, которое касается назначения судей, то есть реализации конституционных полномочий президента».
Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.
Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в бюро не исключали, что могут применить к нему привод.