Рада поддержала введение санкций против депутатов-кнопкодавов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" .

Также законопроектом предусмотрены взыскания на народного депутата, который нарушил требования относительно личного голосования. В частности, предполагается лишение народного депутата права принимать участие в десяти пленарных заседаниях Верховной Рады, а за каждое повторное в течение текущего созыва нарушение народным депутатом требования относительно личного голосования – в двадцати пленарных заседаниях. В таком случае не будут начисляться и не будут проводиться какие-либо выплаты.

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Кроме того, предлагается в качестве взыскания – запрет, на период лишения народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады, на командировки за счет средств Государственного бюджета Украины; невключение народного депутата в официальные парламентские делегации Украины (замена уже включенного в такие делегации) до конца текущего созыва Верховной Рады.

Законопроектом предусмотрено, что не могут на протяжении текущего созыва Верховной Рады быть избраны председателями комитетов, первыми заместителями, заместителями председателей, секретарями комитетов народные депутаты, на которых было наложено взыскание за нарушение ими требований относительно личного голосования.

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Законопроектом предусмотрено, что информация о взыскании на народного депутата должна быть обнародована на официальном веб-сайте Верховной Рады (на постоянной основе) и публикации в газете "Голос Украины" с его фотографией и данными.

Законопроектом предусмотрено, что не могут на протяжении текущего созыва Верховной Рады быть включены в официальные парламентские делегации Украины народные депутаты, на которых было наложено взыскание за нарушение ими требований относительно личного голосования. Также предусмотрено, что народные депутаты, включенные в официальные парламентские делегации Украины, на которых было наложено взыскание за нарушение ими требований относительно личного голосования, подлежат замене.

Законопроектом предусмотрено, что голосование осуществляется народным депутатом лично при помощи электронной системы путем голосования "за", "против" или "воздержался" в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний. В случае выявления на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

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Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, в отношении которого было допущено нарушение требований относительно личного голосования, а также устанавливает личность народного депутата, который нарушил требования относительно личного голосования. До проведения повторного голосования народный депутат, который нарушил требования относительно личного голосования, обязан покинуть пленарное заседание.