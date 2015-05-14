Гройсман: У депутатов появится топ лидеров по посещаемости заседаний и "приз" народных симпатий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал опубликовать на официальном сайте парламента топ лидеров по посещаемости пленарных заседаний.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Рады, сообщает РБК.

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"Уважаемые коллеги, я для вас готовлю сюрприз. У нас будет топ лидеров по посещаемости. Постоянная, самая свежая новость на официальном сайте: кто как посещает каждый день. И приз народных симпатий от средств массовой информации ", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман обещал обнародовать статистику посещений нардепами заседаний Рады.