Гройсман: У депутатов появится топ лидеров по посещаемости заседаний и "приз" народных симпатий

19:41, 14 мая 2015
Политика
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Глава ВР заявил, что статистика ежедневных посещений заседаний депутатами будет появляться на официальном сайте.

Гройсман пообещал депутатам

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал опубликовать на официальном сайте парламента топ лидеров по посещаемости пленарных заседаний.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Рады, сообщает РБК.

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"Уважаемые коллеги, я для вас готовлю сюрприз. У нас будет топ лидеров по посещаемости. Постоянная, самая свежая новость на официальном сайте: кто как посещает каждый день. И приз народных симпатий от средств массовой информации ", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман обещал обнародовать статистику посещений нардепами заседаний Рады. 

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