Гройсман: У депутатов появится топ лидеров по посещаемости заседаний и "приз" народных симпатий
19:41, 14 мая 2015Политика
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Глава ВР заявил, что статистика ежедневных посещений заседаний депутатами будет появляться на официальном сайте.
Гройсман пообещал депутатам "сюрприз" / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал опубликовать на официальном сайте парламента топ лидеров по посещаемости пленарных заседаний.
Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Рады, сообщает РБК.
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"Уважаемые коллеги, я для вас готовлю сюрприз. У нас будет топ лидеров по посещаемости. Постоянная, самая свежая новость на официальном сайте: кто как посещает каждый день. И приз народных симпатий от средств массовой информации ", - заявил Гройсман.
Напомним, ранее Гройсман обещал обнародовать статистику посещений нардепами заседаний Рады.
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