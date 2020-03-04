Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина
Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.
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От "Слуги народа" за это проголосовали 228 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Европейской солидарности" - 0, от "Батькивщины" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее" - 18, от группы "Доверие" - 17, внефракционные - 14.
В новый состав правительства вошли:
Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,
Арсен Аваков – министр внутренних дел,
Сергей Бессараб – министрапо делам ветеранов,
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,
Илья Емец – министр здравоохранения,
Владислав Криклий – министр инфрастуктуры,
Марина Лазебная – министр социальной политики,
Денис Малюська – министр юстиции,
Олег Немчинов – министр Кабинета министров,
Игорь Уманский – министр финансов,
Алексея Чернышов – министр развития общин и территорий.
Ранее УНИАН сообщал, что Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.