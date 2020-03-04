Авиакатастрофа в Иране: МИД и СНБО работают над тем, чтобы Украина забрала "черные ящики" - Пристайко

Глава МИД надеется, что Украине удастся получить "черные ящики" в ближайшее время.

Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности активно работают над тем, чтобы именно Украина забрала бортовые самописцы, так называемые "черные ящики", со сбитого в Иране самолета МАУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани.

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По словам Пристайко, его канадский коллега начинает свой визит в Украину и в течение трех дней планирует посетить регионы страны.

Также он отметил, что они из Шампани недавно завершили телефонный разговор с министрами иностранных дел Великобритании, Швеции и Афганистана по сбитию самолета МАУ в Иране.

Глава МИД подчеркнул, что Иран слишком долго исследует "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, поэтому они должны быть переданы Украине. "Когда мы говорим о том, что они (иранские эксперты - УНИАН) должны изучить содержание без задержек, то мы имеем в виду какой-то резонный период. По нашему мнению, по мнению этих пяти наций (граждане которых погибли в результате сбития самолета - УНИАН), говорится где-то о месяце, когда дается право этой нации попытаться получить информацию и поделиться с группами. Но сейчас уже прошло больше месяца и считаем, что имеем достаточно оснований, чтобы говорить о том, что Иран не имеет достаточно технических, человеческих и других возможностей для того, чтобы получить необходимую информацию", - отметил он.

Как подчеркнул министр, именно Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности активно работают над тем, чтобы именно Украина забрала ящики. "Более того, у нас не только основания (долгое исследование Ираном - УНИАН), ведь, формально говоря, эти ящики принадлежат нам, потому что сбитый самолет был наш. Эта работа, я надеюсь, в ближайшее время будет завершена", - подчеркнул он.

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Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.