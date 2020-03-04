В "Слуге народа" заявляют о "пакетном" голосовании по составу правительства

Во фракции "Голос" требуют голосования за каждого министра отдельно.

Во фракции “Слуга народа” заявляют о голосовании по составу правительства “пакетом”.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что состав правительства будет голосоваться “пакетом”, то есть одним голосованием.

Читайте такжеНовосад намерена уйти в отставку, кандидатур на ее место нет – СМИ

В то же время фракция “Голос” настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.

Народный депутат Украины из этой фракции Юлия Клименко отметила: “Наших требования два — изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов... А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра — представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, потому что кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать”.

Она отметила, что во фракции “Слуга народа” хотят пакетного голосования за новый состав правительства.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли фракция голосовать за отставку нынешнего правительства, Клименко сказала: “Мы не голосовали за назначение. Но посмотрим, на основании чего их будут увольнять и примем свое решение. Но в принципе, это вопрос монобольшинства — они назначают и они увольняют — это их политическая ответственность”.