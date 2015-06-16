Посольство Украины в Германии подтвердило задержание банкира, работавшего на Курченко
Бизнесмен Борис Тимонькин был задержан в аэропорту Берлина.
Об этом сообщило посольство Украины в Германии в ответ на запрос, пишет Украинская правда.
"Можем подтвердить, что бизнесмен Борис Тимонькин был задержан в берлинском аэропорту "Шьонефельд", - сообщили в посольстве.
О задержании Тимонькина посольство проинформировали электронным сообщением от Федеральной полиции Германии.
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В посольстве добавили, что в случае, если Тимонькин выскажет пожелание встретиться с консулом, "то такая встреча состоится".
Относительно деталей дела в посольстве посоветовали обратиться к Федеральной полиции ФРГ (Bundespolizei) или Генпрокуратуре.
Стоит отметить, что в ГПУ пока официально не комментируют эту информацию.
Ранее о задержании бизнесмена сообщал адвокат Анатолий Башловка.
Как известно, в 2013 году Борис Тимонькин занял должность заместителя главы набсовета группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого он в течение 12 лет возглавлял один из крупнейших украинских банков - "Укрсоцбанк". В конце февраля 2014 он уехал во Францию на "плановое" лечение голоданием. В июне 2014 МВД Украины объявило Тимонькина в розыск.
Статья, по которой он подозревается - создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией. Максимальная санкция по этой статье - 12 лет тюрьмы.