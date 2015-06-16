Посольство Украины в Германии подтвердило задержание банкира, работавшего на Курченко

Об этом сообщило посольство Украины в Германии в ответ на запрос, пишет Украинская правда.

"Можем подтвердить, что бизнесмен Борис Тимонькин был задержан в берлинском аэропорту "Шьонефельд", - сообщили в посольстве.

О задержании Тимонькина посольство проинформировали электронным сообщением от Федеральной полиции Германии.

Читайте такжеИнтерпол не объявляет в розыск некоторых украинских чиновников из-за "политических мотивов" - ГПУ

В посольстве добавили, что в случае, если Тимонькин выскажет пожелание встретиться с консулом, "то такая встреча состоится".

Относительно деталей дела в посольстве посоветовали обратиться к Федеральной полиции ФРГ (Bundespolizei) или Генпрокуратуре.

Стоит отметить, что в ГПУ пока официально не комментируют эту информацию.

Ранее о задержании бизнесмена сообщал адвокат Анатолий Башловка.

Как известно, в 2013 году Борис Тимонькин занял должность заместителя главы набсовета группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого он в течение 12 лет возглавлял один из крупнейших украинских банков - "Укрсоцбанк". В конце февраля 2014 он уехал во Францию на "плановое" лечение голоданием. В июне 2014 МВД Украины объявило Тимонькина в розыск.

Статья, по которой он подозревается - создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией. Максимальная санкция по этой статье - 12 лет тюрьмы.