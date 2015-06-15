Трехсторонняя контактная группа по Донбассу проведет встречу с боевиками 16 июня в Минске

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в Контактной группе, Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКонтактная группа договорилась о прекращении огня в районе Широкино

"Завтра, 16 июня, в Минске состоится встреча участников Трехсторонней контактной группы с участием представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы уточнила, что во встрече примут участие Хайди Тальявини, Леонид Кучма, Азамат Кульмухаметов.

Начало встречи запланировано на 16:00.

Также перед этой встречей состоятся заседания трех подгрупп - по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.

Как сообщал УНИАН, РФ настаивает на расширении Контактной группы с признанием "ДНР/ЛНР" отдельными сторонами переговоров.