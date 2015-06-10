Россия хочет расширить контактную группу с признанием боевиков отдельными сторонами переговоров
Пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что Украина придерживается того решения, которое было принято "нормандской четверкой".
РФ настаивает на расширении Трехсторонней контактной группы к формату "3+2" с признанием террористических организаций "ДНР/ЛНР" отдельными сторонами переговоров.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Она напомнила, что лидеры "нормандской четверки" (президенты Украины, Франции, РФ и канцлер Германии) утвердили формат Трехсторонней контактной группы.
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"Нормандской четверкой" утвержден трехсторонний формат - Украина, Россия, ОБСЕ. Россия настаивает на том, чтобы формат выглядел как "3+2", т.е. Украина, Россия, ОБСЕ плюс представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", - отметила пресс-секретарь Кучмы.
В этой связи Олифер подчеркнула, что "Украина придерживается того решения, которое было принято "нормандской четверкой".