Доказательства российской агрессии в США вместо председателя СБУ предоставит представитель службы - Наливайченко

Об этом Наливайченко заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Доказательства российской вооруженной агрессии собраны украинской стороной. Они готовы к презентации и должны обязательно быть предоставлены на слушаниях в Конгрессе... Я поручил, и мой специальный представитель из Службы безопасности Украины прибывает в Вашингтон, он обязательно привезет с собой доказательства вооруженной российской агрессии против нашего государства, против наших граждан", - подчеркнул Наливайченко.

Читайте такжеНаливайченко: Меня кресла не интересуют

Как отметил председатель СБУ, собранные доказательства будут предоставлены каждому сенатору, конгрессмену и юристам.

Также Наливайченко рассказал, что целью представления этих доказательств является то, чтобы убедить американскую сторону в принятии дальнейших санкций, а также для проведения международных судов.

Читайте такжеЭкс-заместитель главы АП: До отставки председателя СБУ остались считанные неделиКак сообщал УНИАН, Наливайченко получил отказ АПУ относительно своего визита в Вашингтон.

Председатель СБУ 16-17 июня должен был посетить США, чтобы представить сенаторам и конгрессменами доказательства российской агрессии на востоке Украины.