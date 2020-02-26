Аваков – Суркову: шавка, пытающаяся гавкать на слона

Украина живет вне зависимости представлений о ней отставного шовиниста, заявил Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков эмоционально отреагировал на скандальные заявления про Украину бывшего помощника Путина и куратора боевиков на Донбассе Владислава Суркова.

Ответ россиянину Аваков опубликовал в Twitter.

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«Сурков – со своими перлами об Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь», – написал Аваков.

При этом министр добавил, что «Украина живет вне зависимости представлений о ней отставного шовиниста».

Напомним, сегодня в сети появилось скандальное интервью бывшего помощника Путина Владислава Суркова, в котором россиянин, в частности, заявил, что "из-за упрямства хохлов Украина все-таки состоится как государство". Вопрос только в том, по мнению Суркова, на сколько частей будет поделена Украина. Поэтому России "так или иначе придется принимать участие в процессе ее формирования".