В Офисе генпрокурора знают фамилию чиновника, причастного к исчезновению двух томов дела Майдана

Осуществляется уголовное расследование по факту исчезновения двух томов материалов одного из производств о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Офисе генпрокурора знают фамилию должностного лица, причастного к исчезновению двух томов дела Майдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что ранее он заявлял, что знает, кто причастен к исчезновению двух томов в "делах Майдана", и как продвигается расследование в этом направлении.

"Достаточно быстро продвигается. Мы провели сначала служебное расследование, пока проводим уголовное расследование. Мы знаем имя, и как только будут предприняты следующие процессуальные действия, процессуальные руководители тогда уже смогут о них сообщить подробнее", - отметил Рябошапка.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Рябошапка заявил, что генеральная инспекция Генпрокуратуры начала служебное расследование по факту исчезновения двух томов материалов одного из производств о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. По его словам, часть доказательств уже невозможно восстановить.

Как сообщал УНИАН, подозреваемыми в делах Майдана, которые еще расследуются, являются 450 человек.