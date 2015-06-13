Гройсман: изменения в Конституцию в вопросе децентрализации могут согласовать на следующей неделе

Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook.

Гройсман отметил, что в пятницу состоялось заседание Совета регионального развития под руководством президента Петра Порошенко, в ходе которого обсуждались изменения в Конституцию в части децентрализации.

«Есть все основания надеяться, что Конституционная комиссия согласует текст изменений и передаст президенту для внесения в парламент уже на следующей неделе», - написал Гройсман.

Читайте такжеИзменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены до местных выборов - ГройсманПо его словам, в случае принятия этих изменений, «точка невозврата в процессе превращения Украины из постсоветской в европейскую страну будет пройдена».

Глава ВР отметил, что участники встречи согласовали четыре принципиальные позиции, которые должны найти отображение в тексте Конституции.

Читайте такжеДецентрализация должна происходить, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма - польский экспертВ частности, община должна быть базовой единицей местного самоуправления с наибольшим числом полномочий. Также, следует внедрить трехуровневую систему местного самоуправления с четким распределением полномочий. Необходимо зафиксировать принципы субсидиарности, финансовой самодостаточности, а также сбалансировать передачу полномчий местным властям при помощи контроля со стороны избирателей и государства.

Сьогодні брав участь у засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента. Ми обговорювали зміни до Конс... Posted by Volodymyr Groysman on Friday, June 12, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что первый заместитель председателя Верховной Рады, сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Андрей Парубий заявляет, что в Украине планируют до осени завершить процесс децентрализации власти.