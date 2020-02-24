В ГФС объяснили, что Насиров в суде отказался от требования восстановления в должности

Он также не стал требовать компенсацию за вынужденный прогул.

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, увольнение которого было признано незаконным, в суде отказался от требования о восстановлении в должности.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Там объяснили, что сначала уволенный чиновник требовал признать противоправным и отменить решение Кабмина о своем увольнении, взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула и восстановить в должности.

Во время рассмотрения апелляционных жалоб Насиров сначала отказался требовать взыскания материального ущерба, а впоследствии подал заявление об отказе от исковых требований в части восстановления в должности. Оба заявления суд удовлетворил - 20 декабря 2019-го и 17 февраля 2020 года соответственно.

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"Учитывая представленные Насировым Р.М. заявления относительно отказа от исковых требований, судами первой и апелляционной инстанции признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 года № 35-р "Об увольнении Насирова Р.М. с должности председателя Государственной фискальной службы Украины", - пояснили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на днях Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. В Кабмине решение суда намерены обжаловать.