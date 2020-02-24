"Возвращение" Насирова: в Кабмине обжалуют решение суда о незаконности его увольнения

По словам министра юстиции, суд не принимал решения о принудительном восстановлении Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал подачу жалобы на решение Шестого апелляционного административного суда, который оставил в силе решение первой инстанции о незаконности увольнения Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

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«Сейчас ожидаем полный текст постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим», – заявил он.

Кроме того, как заметил Малюська, во многих сообщениях в СМИ сегодня представлена ложная информация. «На самом деле апелляционный суд НЕ восстанавливал господина Насирова на посту главы ГФС. Производство по требованиям о восстановлении в должности и взыскании утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого истца (то есть Насирова)», – подчеркнул министр.

Зато, как заметил Малюська, суд действительно оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета министров об увольнении Насирова с должности председателя ГФС.

«То есть текущий статус: увольнение признано незаконным, принудительного восстановления в должности нет», – отметил Малюська.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова, которому инкриминировали злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог (статьи 364 и 366 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Кабмин 3 марта 2017 года устранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал это решение и принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что в Едином государственном реестре судебных решений опубликовано решение Шестого апелляционного административного суда, который оставил в силе решение первой инстанции о незаконности увольнения Насирова.