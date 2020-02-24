Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней.

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова - ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный суд в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова. Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС. В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности. 11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области. В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая исключает своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, в соответствии с постановлением суда от 4 марта, истекал 2 мая.

24 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям народного депутата Александра Онищенко фактически переводится с председателя ГФС Насирова на руководителей налоговых инспекций.

22 августа Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины перенесла рассмотрение кассационных жалоб на решения Шестого апелляционного суда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева удовлетворить иск экс-председателя ГФС Романа Насирова к ГФС.