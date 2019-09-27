Верховный суд "дал ход" скандальному делу Насирова

Дело Насирова пошло в Антикоррупционный суд.

В четверг, 26 сентября, Кассационный административный суд Верховный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые решили, что экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выполнял только “церемониальную функцию”, подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает ЦПК.

Заседание длилось более 8 часов. В ходе него были рассмотрены все ходатайства Насирова: экс-глава ГФС пытался устранить из дела НАБУ и САП, просил передать дело в другую палату ВСУ. После того, как ему отказали, он хотел вторично заявить об отводе судей, злоупотребляя своими правами. Однако судьи, не нарушая процесс, рассмотрели дело и поставили точку.

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

“Двухлетняя история о “церемониальных функциях” наконец закончилась. Теперь на Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в антикоррупционном суде”, – прокомментировал решение Верховного суда юрист ЦПК Андрей Савин.

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Напомним, в 2017 году Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК) о том, что вроде бы не отвечал как председатель ГФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.

ОАСК под председательством одиозного судьи Евгения Аблова полностью удовлетворил иск Насирова.

НАБУ, САП и госпредприятие “Укргазвидубування”, с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали это абсурдное решение суда.

Однако в июне тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова, Александра Беспалова и Натальи Литвиновой сперва отстранила от этого дела НАБУ и САП, а затем приняла решение в пользу Насирова.

Как известно, бывшего руководителя ГФС Романа Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям Онищенко, которые добывали газ. В результате государство потеряло более 2 млрд грн.