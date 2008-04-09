Первая пятерка НУ-НС на выборах в Киевраду

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который возглавил избирательный список блока “Наша Украина - Народная самооборона” на выборах в Киевсовет, планирует взять отпуск на время избирательной кампании.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после майских праздников он планирует уйти в отпуск для того, чтобы активно участвовать в избирательной компании.

«Я после майских праздников уйду в отпуск с должности министра внутренних дел и займусь активной фазой выборов", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что целью отпуска станет разъяснение киевлянам, как можно сделать жизнь в столице лучше, и чтобы Киев в действительности стал городом-локомотивом в Украине.

По его информации, вчера вечером на конференции НУ-НС было принято решение, что Ю.ЛУЦЕНКО возглавит список НУ-НС на выборах в Киевсовет. В список вошли 78 человек, в частности, в его первую пятерку вошли Ю.ЛУЦЕНКО, заместитель министра культуры Юрий ЗУБКО, экономист Александр МОРОЗОВ, медик Екатерина ЛУКЬЯНОВА и начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА (в ближайшее время список будет обнародован полностью).

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что эта команда формировалась по политическому принципу, и в списке нет ни одного человека, который, идя в Киевсовет, преследует собственные бизнес-интересы, хотя некоторые из кандидатов имеют в столице свой бизнес.

Кроме того, министр внутренних дел заверил, что в случае, если он и команда НУ-НС будут избраны в Киевсовет, он не планирует слагать депутатских полномочий.

«Я планирую работать в Киевсовете, и не буду слагать мандат (депутата) в случае доверия киевлян», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что закон позволяет ему быть депутатом в местных органах власти и одновременно занимать должность министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета состоятся 25 мая.