США не будут останавливаться, пока Крым не вернется под контроль Украины – постпред в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время выступления в Международном центре культуры и искусств в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

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“Несмотря на то, что сейчас действительно акцент в большей степени на конфликт на востоке Украины, где люди умирают каждый день, мы никогда не забудем о Крыме и не остановимся, пока Крым не вернется под контроль Украины”, - сказала Пауэр.

Она отметила, что попытка аннексировать Крым является огромным нарушением международного права.