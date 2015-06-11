США не будут останавливаться, пока Крым не вернется под контроль Украины – постпред в ООН
19:37, 11 июня 2015Политика
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Соединенные Штаты Америки не будут останавливаться, пока Крым не вернется под контроль Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время выступления в Международном центре культуры и искусств в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
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“Несмотря на то, что сейчас действительно акцент в большей степени на конфликт на востоке Украины, где люди умирают каждый день, мы никогда не забудем о Крыме и не остановимся, пока Крым не вернется под контроль Украины”, - сказала Пауэр.
Она отметила, что попытка аннексировать Крым является огромным нарушением международного права.
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