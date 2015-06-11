Представитель США заявила, что украинцы борются в двух битвах одновременно

Об этом она сообщила на встрече с журналистами в Киеве, передает "Радио Свобода".

«Вы боретесь в двух битвах одновременно. С одной стороны, вы отбиваете российскую агрессию, с другой – пытаетесь реформировать институты, которые, по сути, были присвоены в течение десятилетий. Эти вызовы являются невыразимыми», – отметила посол США.

Читайте такжеМир должен остановить агрессию Путина с помощью санкций - представительница США

При этом, как подчеркнула она, для США важно убедиться, что пакет реформ в Украине дает свои результаты.

Отвечая на вопрос о вероятности предоставления США оружия Украине, посол Пауэр напомнила позицию Вашингтона, которая заключается в том, что решение конфликта на востоке Украины является дипломатическим, а не военным.

«США предоставили огромное количество оборонной нелетального помощи: бронированные «Хамви», радары и тому подобное. Оказание безопасной помощи идет наряду со значительными инвестициями, которые мы делаем в экономику Украины – в частности, для борьбы с коррупцией», – отметила Пауэр.