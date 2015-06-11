Пауэр: Совбез ООН не может выполнять свои обязанности в ситуации с Украиной

Об этом постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр сказала во время выступления в Международном центре культуры и искусств в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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"Совет Безопасности сейчас не в состоянии выполнять возложенные на него обязательства, но мы можем использовать другие механизмы", - сказала Саманта Пауэр, отвечая на вопрос о пути лишении России постоянного членства в Совете Безопасности ООН, чтобы она не имела права вето при рассмотрении вопросов на заседаниях Совбеза ООН.

По ее словам, речь идет о том, что США вместе с партнерами и союзниками из Европы могут договориться о введении санкций, что заставляет Россию пересматривать свои планы.

Дипломат выразила убеждение, что существует необходимость нахождения обходных путей в решении таких вопросов, как урегулирование ситуации в Украине.

Саманта Пауэр отметила, что Россия применяет право вето в СБ ООН не только в случае Украины, а и в ситуации с Сирией, для примера в связи с отказом осудить применение сирийскими властями химического оружия.