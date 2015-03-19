РФ отказалась участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН по Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН, пишет ТАСС.

«Исходим из того, что данное мероприятие является контрпродуктивным и провокационным. Оно не относится к сфере ведения Совета Безопасности ООН. Российская делегация не примет в нем участия, как и, насколько нам известно, делегации некоторых других стран», — говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства России при ООН.

Читайте такжеСовбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном Крыму

Ранее 18 марта стало известно, что 19 марта по инициативе Литвы страны-члены Совбеза ООН проведут неформальную встречу по Крыму. На нее приглашен депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев.

Встреча запланирована на 21:00 по киевскому времени. Она будет проходить в закрытом режиме.