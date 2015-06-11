Пауэр: виновных в расстрелах на Майдане не спешат наказывать "из-за отсутствия желания"

Об этом постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Саманта Пауэр сказала во время своего выступления в Киеве.

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"Расследование серьезных преступлений во время Майдана или в Одессе, к сожалению, натолкнулось на большие препятствия не только из-за нехватки компетенции, но и из-за отсутствия желания привлечь к ответственности тех, кто совершил эти преступления", - сказала она.