Пауэр: виновных в расстрелах на Майдане не спешат наказывать "из-за отсутствия желания"

18:34, 11 июня 2015
Политика
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Расследование серьезных преступлений в Украине натолкнулось на большие препятствия из-за нежелания привлечь виновных к ответственности.

REUTERS

Об этом постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Саманта Пауэр сказала во время своего выступления в Киеве.

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"Расследование серьезных преступлений во время Майдана или в Одессе, к сожалению, натолкнулось на большие препятствия не только из-за нехватки компетенции, но и из-за отсутствия желания привлечь к ответственности тех, кто совершил эти преступления", - сказала она.

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