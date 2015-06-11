Мир должен остановить агрессию Путина с помощью санкций - представительница США

Об этом она заявила во время встречи с журналистами в Киеве, передает "Европейская правда".

При этом она отметила, что на сегодня их задача - положить конец агрессии Кремля против Украины.

"Действия Путина против Украины беспокоят нас, поскольку такие действия недопустимы. Но в то же время нас беспокоит тот факт, что мы не знаем, каковы настоящие дальнейшие намерения Путина", - отметила Пауэр, отвечая на вопрос о возможности распространения агрессии России за пределы Украины.

Представительница США несколько раз повторила, что сейчас "нет военного решения этого конфликта", поэтому Вашингтон вынужден привлекать другие механизмы, главный из которых - санкции.

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"Санкции – это всегда вещь, которая разочаровывает. Они требуют времени для того, чтобы иметь влияние, чтобы изменить поведение руководителей (стран, которые оказались под санкциями). Мы видели это в Южной Африке, в Иране, в бывшей Югославии. И до сих пор много кто говорит, мол, санкции не работают. Но в конце концов именно санкции сыграли ключевую роль в том, чтобы изменить действия агрессора", - пояснила она.

Кроме того, Пауэр признает, что право вето Российской Федерации исключает возможность привлечения ее к ответственности в рамках Совбеза ООН.

"Именно поэтому мы сейчас внедрили этот многосторонний режим санкций против России, которые введены за пределами Совета безопасности, но по его правилам. И сейчас очень важно продолжить санкции в конце июля", - подытожила представительница США.

Ранее УНИАН сообщал, что Пауэр прибыла в Украину, чтобы ознакомиться с ходом имплементации Минских договоренностей.