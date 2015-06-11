Мир должен остановить агрессию Путина с помощью санкций - представительница США
Представительница США при ООН Саманта Пауэр настаивает, что мир должен остановить действия Путина за помощью санкций даже при условии блокирования решений Совбеза ООН.
Об этом она заявила во время встречи с журналистами в Киеве, передает "Европейская правда".
При этом она отметила, что на сегодня их задача - положить конец агрессии Кремля против Украины.
"Действия Путина против Украины беспокоят нас, поскольку такие действия недопустимы. Но в то же время нас беспокоит тот факт, что мы не знаем, каковы настоящие дальнейшие намерения Путина", - отметила Пауэр, отвечая на вопрос о возможности распространения агрессии России за пределы Украины.
Представительница США несколько раз повторила, что сейчас "нет военного решения этого конфликта", поэтому Вашингтон вынужден привлекать другие механизмы, главный из которых - санкции.
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"Санкции – это всегда вещь, которая разочаровывает. Они требуют времени для того, чтобы иметь влияние, чтобы изменить поведение руководителей (стран, которые оказались под санкциями). Мы видели это в Южной Африке, в Иране, в бывшей Югославии. И до сих пор много кто говорит, мол, санкции не работают. Но в конце концов именно санкции сыграли ключевую роль в том, чтобы изменить действия агрессора", - пояснила она.
Кроме того, Пауэр признает, что право вето Российской Федерации исключает возможность привлечения ее к ответственности в рамках Совбеза ООН.
"Именно поэтому мы сейчас внедрили этот многосторонний режим санкций против России, которые введены за пределами Совета безопасности, но по его правилам. И сейчас очень важно продолжить санкции в конце июля", - подытожила представительница США.
Ранее УНИАН сообщал, что Пауэр прибыла в Украину, чтобы ознакомиться с ходом имплементации Минских договоренностей.