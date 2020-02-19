Госдеп США выразил поддержку Зеленскому за его приверженность достижению мира на Донбассе

В США продолжают призывать Россию немедленно ввести режим прекращения огня на Донбассе.

Государственный департамент США выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому за его приверженность достижению мира на востоке Украины.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортегус в микроблоге Twitter. «Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Владимира Зеленского мира и призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня», - заявила Ортегус и добавила, что относительно соблюдения режима прекращения огня Россия взяла обязательства, подписав Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще шесть получили ранения.

В то же время были уничтожены пять оккупантов.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.