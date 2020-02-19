Совместные патрули на Донбассе: в СНБО рассказали, как должно проходить патрулирование

Данилов еще раз заверил, что боевики не будут привлечены к этому процессу.

Патрулирование границы на Донбассе необходимо для того, чтобы выборы там состоялись по украинскому закону на украинской территории, чтобы прекратилась война.

Читайте такжеАваков рассказал, как будут работать совместные патрули на ДонбассеТакое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Данилова, пограничники должны стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании.

«Есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие», – добавил он.

Данилов уточнил, что Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев.

«Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях. Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать, что это за человек, чем он занимался в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю – это не могут быть люди, которые убивали украинцев», – заявил Алексей Данилов.

Он добавил, что процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться при согласовании с ОБСЕ либо другой международной организацией.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть хочет осенью провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Также он предложил, чтобы безопасность на оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам гарантировали совместные патрули в составе украинцев, представителей оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев о совместном патрулировании украино-российского участка границы должен договариваться с руководством непризнанных республик.