Сенаторы США в очередной раз призывают Обаму увеличить помощь Украине
После проведения встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Вашингтоне 9 июня влиятельный сенатор-демократ Дик Дурбин призвал к увеличению уровня помощи нашей стране из-за агрессии Кремля на Донбассе.
Дурбин сообщил, что во время встречи с группой сенаторов Яценюк дал знать, что Украине нужна военная помощь, в том числе и оружие, а также экономическая поддержка, передает "Радио Свобода".
«Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свои границы. Соединенные Штаты должны быстро предоставить эту поддержку», – говорится в заявлении сенатора Дурбина.
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Конгресс США предоставил Белому дому все полномочия для санкционирования поставок Киеву оборонительного оружия. Однако в администрации Обамы до сих пор не приняли решения, ссылаясь на продолжение дебатов о целесообразности такого шага.
Стоит отметить, что Вашингтон уже предоставил ВСУ помощь на сумму 200 миллионов долларов.