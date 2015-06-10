Сенаторы США в очередной раз призывают Обаму увеличить помощь Украине

Дурбин сообщил, что во время встречи с группой сенаторов Яценюк дал знать, что Украине нужна военная помощь, в том числе и оружие, а также экономическая поддержка, передает "Радио Свобода".

«Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свои границы. Соединенные Штаты должны быстро предоставить эту поддержку», – говорится в заявлении сенатора Дурбина.

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Конгресс США предоставил Белому дому все полномочия для санкционирования поставок Киеву оборонительного оружия. Однако в администрации Обамы до сих пор не приняли решения, ссылаясь на продолжение дебатов о целесообразности такого шага.

Стоит отметить, что Вашингтон уже предоставил ВСУ помощь на сумму 200 миллионов долларов.