Следующий обмен пленными может состояться до встречи "нормандской четверки" - Пристайко

В Украине надеются, что следующая встреча лидеров "нормандского формата" состоится в апреле.

Следующий крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируется осуществить до встречи лидеров "нормандской четверки".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы сделали большой обмен, много украинцев вернули домой. И мы планируем к следующей встрече сделать тоже большой обмен пленных", - заявил Пристайко.

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Глава МИД сказал, что следующий обмен удерживаемыми лицами планируется осуществить до проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

По его словам, в Украине надеются, что следующая встреча лидеров "нормандского формата" состоится в апреле.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.