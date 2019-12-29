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Как в "Борисполе" встречали освобожденных из плена украинцев: видео

20:06, 29 декабря 2019
Политика
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Бывших пленников в аэропорту ждали родственники и Владимир Зеленский / скриншот из видео

Онлайн-трансляцию с места событий вел Офис президента Украины и ТСН.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

В "Борисполе" освобожденных из плена украинцев ждали их семьи / ОП

Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.

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Теги: #обмен#обмен пленнымипогода в Киеве