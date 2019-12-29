Как в "Борисполе" встречали освобожденных из плена украинцев: видео

Всего в рамках обмена из плена освободили 76 украинцев.

В международном аэропорту «Борисполь» встретили освобожденных в рамках обмена украинцев. Онлайн-трансляцию с места событий вел Офис президента Украины и ТСН. Как сообщал УНИАН, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Полный список имен 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев обнародовала Служба безопасности.

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